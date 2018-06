Scrivere di viaggi, ancora pochi giorni per partecipare ai workshop di Lonely Planet a Rimini

Turismo

Rimini

| 10:57 - 04 Giugno 2018

Ultimi giorni per iscriversi ai workshop della festa del viaggio che animerà Rimini, dal 8 al 10 giugno.

Per gli appassionati di scrittura, l’appuntamento, in collaborazione con la Scuola Holden è per domenica 10 con “Scrivere di luoghi (tenendosi alla larga da quelli comuni)”.

A “salire in cattedra” per questo laboratorio di lettura e scrittura, ci sarà lo scrittore Giuseppe Culicchia. Accompagnati da alcuni grandi maestri della narrazione di viaggio, ci immergeremo per un giorno intero tra le storie, cercando di arrivare più lontano possibile. Sicuramente saliranno a bordo con noi Thomas Bernhard, Hemingway e Houellebecq; e poi esploreremo terre sconosciute, paesaggi di parole e suoni, e scriveremo lasciandoci ispirare da quel che abbiamo visto, letto e sentito in classe.

Informazioni e iscrizioni su www.ulissefest.it

Dura tre giorni, da venerdì a domenica il workshop sul Carnet de Voyage.

Sarà Stefano Faravelli pittore, scrittore e orientalista, maestro indiscusso del carnet di viaggio, a guidare gli iscritti al workshop a una “caccia sottile” a Rimini, “affinando” lo sguardo in cerca della bellezza nascosta di una città ingiustamente schiacciata sulla sua vocazione balneare. Territorio di caccia: la foresta di simboli e segni del Tempio Malatestiano, le collezioni del Museo della Città ,le piazze rinascimentali con i loro bestiari araldici ma anche le moderne zoografie urbane. Una tribù di cacciatori itineranti, armati degli strumenti sensibili del taccuino: penne, pennelli e colori, per disegnare dettagli e raccontare storie, come quella del Drago di Valverde o dei Lionfanti di Sigismondo.

