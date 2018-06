Spaccio continuo tra piazzale Kennedy e via Euterpe. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:41 - 04 Giugno 2018

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo-racconto di una famiglia riminese. Dal portale di Altarimini chiede l'intervento delle istituzioni e delle forze dell'ordine.

Buonasera,

vorrei segnalare il fatto che da diverso tempo nel parco da piazzale Kennedy fino a via Euterpe e in tutte le vie limitrofe, c’è un continuo via vai di ragazzi di colore in bicicletta che spacciano droga a tutte le ore del giorno e della notte, vado spesso al parco con i miei figli e con i cani, quindi sono testimone di questo degrado crecente, se prima questi personaggi stazionavano in alcune aree del parco evitabili, adesso ‘dopo le varie operazioni e arresti che vi sono stati in zona Cervi arco di Augusto’ questi delinquenti sembrano avere la meglio, visto il continuo movimento che fanno in bicicletta, passano inosservati ai più, immagino di non essere l’unico a preoccuparmi della situtuazione, Vi prego comunque di portare l’attenzione su questa mia segnalazione. È inquietante portare i miei figli al parco vedere e vivere tutto questo, non abbiamo più visto un polizziotto o vigile da mesi. Noi da genitori cerchiamo di dare la giusta strada ai figli, ma questo non basta, ci vuole il rispetto della legge, non si può chiudere gli occhi di fronte a questo scempio morale.