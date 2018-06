Riminiwelless, un'altra edizione di grande successo e super ospiti. Partecipanti da tutta Europa

Eventi

Rimini

| 08:08 - 04 Giugno 2018

E’ stato l’ennesimo successo per Riminiwellness. La più grande kermesse al mondo dedicata a fitness, benessere, business, sport, cultura fisica e sana alimentazione, organizzata da Italian Exhibition Group (IEG), conferma gli straordinari dati di afflusso dello scorso anno.

La 13a edizione della manifestazione ha chiuso domenica i battenti alla Fiera di Rimini, nella Wellness Valley, dopo una quattro giorni inaugurata da grandi sportivi: la campionessa olimpica di sci Sofia Goggia la biatleta vincitrice della Coppa del Mondo individuale Dorothea Wierer, il campione mondiale di sci Peter Fill; con loro il Presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni e il Sindaco di Rimini, Andrea Gnassi.

A Riminiwellness, guru del fitness, trend setter e influencer vip della politica, dello spettacolo, famosi chef e food blogger per un appuntamento che catalizza e anticipa tendenze e innovazioni da tutto il mondo. E ancora: oltre 400 giornalisti accreditati, 150 milioni di contatti media (partner ufficiali m2o e QN, oltre a decine di accordi editoriali con la stampa di settore) e picchi incredibili via social, che hanno superato il milione di contatti.

Riminiwellness 2018 è stato uno straordinario happening internazionale con partecipazioni da Russia, Serbia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Ucraina, Romania, Bulgaria, Francia, Olanda, Polonia; e quest’anno agli aficionados dall’Est Europa si sono aggiunti gruppi dall’estremo oriente. Tanti paesi ma un’unica lingua, quella del movimento.

Il mercato del wellness - che solo in Italia coinvolge ogni anno 18 milioni di persone con un giro d’affari di 10 miliardi di euro - è stato rappresentato a Riminiwellness da più di 400 aziende, dal 2018 su 170mila metri quadrati, indoor e outdoor.

Numeri impressionanti quelli registrati: 50 tra corsi e certificazioni, 200 tra convegni, incontri e appuntamenti nella sezione professionale, 1500 ore di lezioni e workout, 1960 singole sessioni di allenamento. E l’intera Riviera di Rimini in movimento per oltre 20 km di costa con una miriade di eventi, competizioni e feste.

Elevata la soddisfazione degli operatori per gli incontri di business con la conferma del format espositivo declinato in B2B (WPRO) e B2C (WFUN) cosi come quella per le tre anime: Riabilitec, Foodwell expo e Riministeel, in crescita e tra loro in contaminazione.

RiminiWellness 2019 si terrà dal 30 maggio al 2 giugno, sempre a Rimini: in Fiera e sul territorio. Il prossimo appuntamento di IEG è alla Fiera di Rimini con Coach Experience dall’8 al 10 giugno.