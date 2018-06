Ciclismo, Frecce Rosse Rimini a segno nel weekend a Montecolombo e Camerino

Sport

Rimini

| 08:01 - 04 Giugno 2018

È stato un weekend strepitoso quello delle Frecce Rosse Mtb Racing team. Emanuele Bucci dopo aver dominato la gara Xco di Montecolombo sabato mattina si è imposto anche domenica a San Piero in Bagno nella gara di gran fondo del trofeo Six Italian Races per altro vinta per distacco sui diretti inseguitori. La domenica trionfale del team a ruote grasse è stata completata dal secondo posto assoluto del compagno di squadra Alex Capelli.

A Camerino invece si è svolta la Gf terre del Varano, tornata a disputarsi dopo un anno di stop a causa del terremoto che ha visto lo stupendo paese storico ferito profondamente.

Anche qui buoni risultati con le vittorie di categoria nei Veterani 2 di Cinni Devis, nei Supergentleman 2 di Falconi Orazio il secondo posto nei Senior di Pazzini Marco. Buoni piazzamenti per il resto del team che fa un altro passo avanti nella classifica riservata alle società del campionato Romagna Challenge.

















Le foto sono di Andrea Maccagli