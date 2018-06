Incidente in viale Vespucci a Rimini, 19enne cade dalla moto. Portato in ospedale a Cesena

Cronaca

Rimini

| 07:09 - 04 Giugno 2018

Grave incidente stradale poco prima delle 4 del mattino di lunedì a Rimini. Un 19enne è rimasto gravemente ferito cadendo dalla sua moto. E' successo alle 3.45 in viale Vespucci. Il giovane è stato portato in ospedale a Cesena con il codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Polizia.