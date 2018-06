Calcio: dopo vittoria play off, Vis Misano non cambia. Confermato Marco Bucci

Sport

15:24 - 03 Giugno 2018

Il Consiglio Direttivo del Vis Misano Football Club ha riconfermato Marco Bucci, responsabile tecnico della prima squadra anche per la stagione sportiva 2018/19 che vedrà la società misanese ritornare nel campionato di Promozione.

"Giù un mese fa - interviene il Presidente Albo Belpassi - abbiamo proposto a mister Bucci la riconferma ma correttamente abbiamo aspettato la fine dei play off; sappiamo che mister Bucci ha avuto altre proposte ma l'intenzione era di proseguire insieme per dare forza al progetto sportivo iniziato un anno fa. Siamo convinti che questo gruppo possa aprire un ciclo importante a Misano e non a caso abbiamo deciso insieme a mister Bucci di confermare in blocco la rosa attuale a meno di esigenze particolari di qualche ragazzo. La nostra intenzione è di inserire in rosa due calciatori over e, visto il regolamento che richiede l'impiego di almeno tre under, di allargare il numero dei giovani.

Colgo l'occasione per ringraziare tutti i misanesi che in queste settimane si sono complimentati per la vittoria dei play off e l'amministrazione comunale per il ricevimento ufficiale in consiglio comunale; chiediamo a tutti di starci ancora più vicino perchè abbiamo bisogno del contributo e del sostegno di tutti perchè Vis Misano non è solo prima squadra ma un progetto etico sportivo che vede coinvolti oltre 260 giovani calciatori del nostro vivaio."