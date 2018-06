Moto2, che sfortuna per Mattia Pasini: scivola mentre era al comando. Vince Oliveira, settimo Luca Marini

Sport

Rimini

| 14:43 - 03 Giugno 2018

In Moto2 gara sfortunata al Mugello, sesto round del Motomondiale 2018, per il riccionese Mattia Pasini (Italtrans Racing): è scivolato alla San Donato, la prima curva, mentre era al comando con mezzo secondo di margine ed è poi rientrato in sella ai box. Ha vinto (primo successo staginale Miguel Oliveira (Red Bull Ajo KTM). Dopo tre podi nelle precedenti cinque gare, il portoghese è finalmente riuscito a centrare il successo aggiudicandosi il duello finale con l'italiano Lorenzo Baldassarri.

Terzo posto e secondo podio consecutivo per joan Mir che dopo una gara in rimonta ha avuto ragione di Francesco Bagnaia (Sky Racing Team VR46), sofferente ad un polso e che solo negli ultimi giri ha abbandonato la lotta per la vittoria.

Bel settimo posto finale oper Luca Marini (Sky Racing Team VR46), a punti così come Andrea locatelli (Italtrans Racing), ottavo, e Simone Corsi (Tasca Racing Scuderia Moto2), 12esimo sotto la bandiera a scacchi.