Rimini Calcio, prolunga anche l'esterno offensivo Daniele Simoncelli

| 13:13 - 03 Giugno 2018

Dopo Scotti e il bomber Buonaventura, un'altra conferma in casa Rimini. Daniele Simoncelli ha infatti prolungato l'accordo che lo legava alla società di via XX Settembre. Il giocatore, nonostante qualche guaio fisico, ha offerto il suo contributo alla causa, facendosi apprezzare dal tecnico Righetti per la sua duttilità. Nella precedente stagione, Simoncelli è stato impiegato sia come guastatore dietro la punta, ma anche come esterno del 3-4-1-2.



LA NOTA DEL RIMINI CALCIO: il Rimini F. C. comunica di aver raggiunto l'accordo per la prosecuzione del rapporto con il giocatore Daniele Simoncelli. L'esterno offensivo, che ha collezionato 17 gettoni di presenza e 3 reti nel campionato appena concluso, vestirà dunque la maglia a scacchi anche nella stagione 2018-19.