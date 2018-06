Novafeltria, paura per un 61enne caduto in bici: soccorso da infermiera di passaggio

Cronaca

Novafeltria

| 13:04 - 03 Giugno 2018

Erano partiti sabato mattina da Novafeltria, in nove, un gruppo di cicloamatori della Valmarecchia, avevano deciso di affrontare il classico giro delle 4 regioni, una trottata appenninica di circa 170 km. Doveva essere una giornata di sport e divertimento e avevano programmato tutto il percorso, anche la sosta a Lamoli per gustare le tipiche tagliatelle ai prugnoli: purtroppo per uno di loro la giornata si è conclusa in ospedale.

Era andato tutto liscio fino al Passo Viamaggio: qui i cicloamatori si sono fermati per indossare la mantellina per affrontare la discesa e, una volta posizionatisi, sono partiti, procedendo prudentemente in fila indiana, quando uno di loro, il terzo della fila, 61enne e residente in Alta Valmarecchia, ha preso una buca ed è caduto rovinosamente a terra. Tra i compagni è sceso il gelo, non lo vedevano più respirare. Secondo quanto raccontato, il 61enne aveva una ferita che sanguinava copiosamente. Il caso ha voluto che passasse di lì una donna, infermiera di professione, che ha chiamato il 118 e ha prestato le prime cure. I soccorsi sono arrivati in una decina di minuti, i sanitari, una volta sul posto, hanno stabilizzato il ferito. Intanto, date le sue condizioni, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso decollato da Massa Carrara, che lo ha trasportato all’ospedale Careggi di Firenze. Il 61enne fortunatamente è fuori pericolo: ha riportato la rottura della spalla e di quattro costole.



Foto di repertorio