Volley C, Bellaria doma al tie break l'esuberanza del giovane Modena: 3-2 nel primo round di finale playoff

| 14:26 - 03 Giugno 2018

Romagna Banca Bellaria Igea Marina 3 - Modena Volley 2

(25-18; 25-23; 28-30; 19-25; 15-13 )



Romagna Banca Bellaria Igea Marina: Alessandrini 0, Bertacca 14, Evangelisti ne, Campi 12, Cucchi 0, D'Andria 1, Ceccarelli 11, Mancinelli 12, Pivi 6, Tamburini 8, Tosi ne, Casali L1 All. Botteghi

Modena Volley: Lusetti 4, Atria 8, Sanguinetti 1, Marra 11 , Soli 7, Masotti 11, Rinaldi 26, Truocchio 15, Vidoni 1, Gollini 4, Muratori 1, Donadio L. All. Tomasini; Ass. Parenti

Arbitri: Magnani - Varriale

Note: Durata set: 28' 24' 36' 26' 21'. Battute sbagliate: Romagna Banca Bellaria 6; Modena 16. Battute vincenti: Romagna Banca Bellaria Igea Marina 2; Modena 4.

Muri vincenti: Romagna Banca Bellaria Igea Marina 10; Modena 11.



Una grande Romagna Banca Bellaria Igea Marina ha fatto sua la prima partita di finale playoff del campionato regioonale di serie C battendo il Modena. Nel palas di Bordonchio la squadra allenata da Botteghi ha vinto agevolmente il primo set (molti gli errori degli emiliani), si è aggiudicato il secondo molto sofferto per poi subire la rimonta dei giovani del Modena (la squadra è formata dagli Under 18 in lizza alle finali nazionali) determinato nel rimettere in piedi la partita. Gli ospiti dopo 36 minuti di gioco si sono portati sul 2-1 (28-30) trascinati dall'opposto Rinaldi, top score del match (26 punti). Sull'entusiasmo il Modena ha pareggiato i conti nel quarto set, vinto senza storia (19-25). Al tie break il Bellaria ha fatto ricorso a tutte le sue energie psico fisiche e alla sua esperienza riuscendo a spuntarla (efficaceTamburini) nonostante la giornata storta del veterano D'Andria a cui ha fatto da contraltare la convincente prova di Mancinelli.

Sul 7-5, Modena è andata sul 7-9 (cambio campo sul 7-8) e allora un furente coach Botteghi ha chiamato il time out pe riordinare le idee. Il Bellaria si è ripreso e sull' 11-12 un muro vincente di Campi regala il pareggio (12-12). Rinaldi spedisce fuori, Soli sbaglia la battuta e Bertacca con un mani out segna il punto del 15-13.

Ora il ritorno a Modena martedì 5 giugno alle ore 21 a Modena. Eventuale bella nmartedì 12 ancora a Bordonchio.

Stefano Ferri