Fugge dai domiciliari, ritrovata alla stazione ferroviaria: forse voleva allontanarsi da Rimini in treno

Cronaca

Rimini

| 12:47 - 03 Giugno 2018

Sabato pomeriggio i Carabinieri della Stazione di Viserba, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio, hanno arrestato a Rimini, in flagranza del reato di evasione, H. V., classe 1994, già nota alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia ed ai domiciliari, dovendo espiare la pena definitiva di 1 anno di reclusione per il reato di furto con destrezza. La giovane è stata rintracciata in zona stazione ferroviaria. Non è da escludere che volesse prendere il treno per allontanarsi da Rimini. Nel corso della mattinata odierna, a seguito di udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato e la giovane è stata condannata a un anno di reclusione e pertanto tradotta presso il carcere femminile di Forlì.