Moto3, Martin brucia il leader riminese Bezzecchi: vince al fotofinish per 19 millesimi. Quinto Migno

| 12:34 - 03 Giugno 2018

Al termine di una battaglia entusiasmante Jorge Martin si è aggiudicato la gara del Mugello, Mondiale Moto 3. Il poleman spagnolo grazie ad un piccolo vantaggio preso all’uscita dalla Bucine ha beffato per appena 19 millesimi il riminese Marco Bezzecchi e per 24 millesimi il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio.

E’ lotta a tre fino alla fine mentre per il quarto posto combattono Migno, Arbolino, Rodrigo e Bastianini e la spunta Gabriel Rodrigo; quinto è Migno, seguito dall'altro riminese Enea Bastianini e da Tony Arbolino. Nono il cattolichino Antonelli. L’altro riminese Nicolò Bulega chiude 21esimo.

In classifica generale Bezzecchi resta leader con tre punti di vantaggio su Martin e otto su Di Giannantonio.