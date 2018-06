Riccione, scoppia incendio in casa: cucciolo di cane perde la vita

Cronaca

Riccione

| 11:48 - 03 Giugno 2018

Erano circa le 21 e 15 di sabato quando è arrivata la comunicazione ai Vigili del Fuoco di un incendio scoppiato in un’abitazione sulla Statale Adriatica, al civico 40, a Riccione. Immediato il loro intervento sul posto. Le fiamme si sono spigionate nel soggiorno dello stabile, al primo piano, per cause ancora in corso di accertamento, forse per un cortocircuito, mentre il proprietario era fuori. L’ambiente è andato completamente distrutto mentre le altre stanze hanno subito danni da fumo, così come l’appartamento sovrastante e quello adiacente. Purtroppo al momento del rogo in casa si trovava un cucciolo di cane che non ce l’ha fatta: è morto per le esalazioni di fumo da incendio.