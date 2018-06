Rimini, al via ‘Nuove Idee Nuove Imprese’, alla competizione 157 concorrenti con 86 progetti

Attualità

Rimini

| 10:57 - 03 Giugno 2018

Si è avviato il percorso di formazione e tutoraggio che condurrà le startup iscritte alla business plan competition Nuove Idee Nuove Imprese verso il traguardo della selezione finale e e dell’aggiudicazione del montepremi di 19.000 euro, oltre ai finanziamenti agevolati di Banca Carim del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia.



I 157 concorrenti arrivano da dieci regioni italiane, 14 quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino. Il più giovane ha 20 anni, il più grande ne ha 75. Il 43% dei concorrenti ha conseguito la laurea magistrale. 86 i progetti presentati, con una significativa concentrazione nei settori dell’informatica e alimentare.



Lunedì 4 giugno, alle 14.00 a Innovation Square, prenderà il via corso di formazione per i partecipanti iscritti alla competizione. L’introduzione sul tema del business plan sarà a cura della prof.ssa Paola Giuri (Vice Presidente Scuola di Economia, Management e Statistica Università di Bologna e docente al Campus di Rimini).

Alle 15.00 è previsto l’atteso intervento di Ugo Mendes Donelli sul Business Model Canvas. Donelli è il consulente che ha portato in Italia la cultura dell’innovazione strategica delle imprese attraverso i modelli di business. Donelli ha curato inoltre la revisione tecnica del manuale in italiano “Creare modelli di business” di Alexander Osterwalder; insegna in alcuni dei più prestigiosi master in innovazione in Italia come quello del Sole 24 Ore e affianca le aziende grandi e piccole per creare strategie di successo.



L’edizione 2018 del concorso promosso dall’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese si caratterizza con due novità: l’ingresso di San Marino Innovation, incubatore d’impresa dedito alla creazione di un efficace ecosistema di innovazione e la nascita del chapter Startup Grind Rimini & San Marino in collaborazione con Startup Grind, la startup community mondiale diffusa in oltre 350 città e 115 paesi nel mondo.