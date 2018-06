Basket, coach Bernardi esalta Dulca e U18 Elite: 'Se siamo qui merito di società forte e ragazzi super'

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 00:16 - 03 Giugno 2018



Il tecnico Massimo Bernardi elogia la sua squadra: “Devo ringraziare in primis la società per questo percorso, sempre presente e che punta tanto sui giovani. La squadra è un gruppo di lavoro ottimo. Voglio ringraziare subito il mio staff: Franco Ferroni che ha svolto un lavoro fondamentale sia in campo, sia al video. Poi Cristian Tomassini, Gianluca Sacchetti. Abbiamo vissuto come una famiglia vera. Per quanto riguarda i ragazzi, sono super. Le esigenze da parte mie sono state alte e loro ci hanno creduto tutti, la Dulca è migliorata, sono migliorati i singoli. Molti facevano per la prima volta questo campionato e li abbiamo portati per la prima volta ad essere protagonisti, in particolare i classe 1996, i classe 1998 e anche i 1993 e 1994. Stanno migliorando tanto, ma nella vita non si smette mai di migliorare e i ragazzi lo sanno bene”.



Per quanto riguarda l’Under 18 Elite è in semifinale regionale e si giocherà la finale con una tra Cento e Fidenza sabato 9 giugno. Il tecnico Bernardi dice: “Voglio ringraziare Riccardo Badioli, che è un grandissimo allenatore e una bellissima persona. Lo conoscevo, ma è stato ancora più piacere conoscerlo al mio fianco. Per quanto riguarda i ragazzi, sono tutti miglioratissimi. Se penso all’anno scorso quando li presi per i primi allenamenti, abbiamo fatto degli enormi passi in avanti come intensità, evoluzione dei singoli e anche qualità del gioco espresso. Siamo arrivati primi nella prima fase e nella seconda fase. Ci siamo qualificati per la Final Four regionale assieme a Novellara, Cento e Fidenza. Abbiamo raggiunto un risultato di squadra notevole. Tutti i ragazzi sono migliorati e ce n’è qualcuno veramente interessante. Sono ragazzi che vanno a scuola e hanno tanti impegni e anche con le nostre esigenze hanno porttao avanti un ottimo svilippo anche dal punto di vista fisico conm Cristian Tomassini. Hanno capito benissimo cos’è l’impegno, il sacrificio, il divertimento e l’umiltà. Non tutti magari diventeranno giocatori professionisti, ma se seguiranno questi valori saranno dei fruitori di basket di livello assoluto”.