Basket C Silver, la Dulca Santarcangelo fa sua gara1 di finale playoff. Novellara ko di misura (60-56)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:25 - 02 Giugno 2018



Gara1 della finale playoff va alla Dulca Santarcangelo che batte Novellara 60-56 (i parziali: 8-12, 27-20, 44-41) in una gara frizzantissima.

Nel primo quarto si gioca a ritmi altissimi e si spara a canestro da ogni dove. La differenza nei punti la fanno le troppe perse di Santarcangelo che concede più tiri agli ospiti (8-12).

Nel secondo quarto i ritmi non cambiano, ma le percentuali sì. Ma solo per una squadra. Novellara continua negli errori e chiude il quarto con il 18% al tiro. Santarcangelo invece si affida a un Christopher Dini pauroso nei movimenti nel pitturato, un Pesaresi che comincia a infiammare la retina e un Picio Bianchi ispirato newl ruolo di rubapalloni. La Dulca mette la freccia e sorpassa (27-20).

Terzo quarto dal doppio volto. Il primo è quello della perfetta Santarcangelo dei primi 7 minuti: uno spaziale Picio Bianchi, un ottimo Pesaresi e un grande Saponi si fanno trovare sempre pronti oltre l’arco come Raffaelli. Ma sul massimo vantaggio (+14) la Dulca spegne la luce e capitanati da Bartoccetti, Novellara rientra e piazza un 11-0 di parziale culminato nella bomba allo scadere di Carpi (44-41).

Ultimo quarto per cuori forti e talenti immensi. Novellara continua nelle sue percentuali ritrovate e spara ripetutamente da tre con Bartoccetti e Margini. Santarcangelo però risponde con Raffaelli; Cunico con una tripla tanto difficile quanto decisiva scava il vantaggio fondamentale per la Dulca difeso da un Ramilli sontuoso nella metà campo difensiva e preziosissimo in quella offensiva.

Finisce 60-56 per la squadra di Bernardi che mercoledì 6 giugno giocherà gaar2 in terra reggiana. Eventuale bella al PalaSGR sabato 9 giugno alle ore 21.



IL TABELLINO



DULCA SANTARCANGELO: Fornaciari 2, Bianchi 11, Cunico 14, Fusco 1, Giuliani ne, Dini 6, Raffaelli 6, Pesaresi 9, Ramilli 4, Guziur ne, Saponi 7. All. Bernardi

PALLACANESTRO NOVELLARA: Margini 10, Folloni 2, Rinaldi 5, Bagni ne, Morgotti, El Ibrahimi ne, Carpi 5, Ciavolella 10, Aguzzoli ne, Bartoccetti 11, Dilas 5, Astolfi 8. All. Spaggiari

ARBITRI: Baldini, Zambelli