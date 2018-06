Fiamme in una palazzina sulla Statale 16 tra Riccione e Misano: nessuna persona intossicata o ferita

Cronaca

Riccione

| 22:40 - 02 Giugno 2018

Un incendio si è sviluppato in una palazzina sulla Statale 16, tra Riccione e Misano Adriatico, in zona molino Ronci. I fatti sono avvenuti intorno alle 21.30 di domenica 2 giugno. Nel momento in cui è scoppiato il rogo, al primo piano dello stabile, non c'erano persone presenti. L'allarme è stato infatti dato dalla vicina. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno forzato le finestre per avere accesso all'abitazione e spegnere le fiamme. Sul posto anche la Polizia Municipale e i Carabinieri.