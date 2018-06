Il 3 Giugno a San Leo per una "passeggiata disegnata" alla scoperta della Piccola e Grande Italia

Eventi

San Leo

| 20:52 - 02 Giugno 2018

Domenica 3 Giugno San Leo aderisce a "Voler bene all'Italia" alla sua XV edizione, e fa suo un sentimento di appartenenza collettiva e di speranza per il futuro dell'Italia ad iniziare dalle aree più periferiche e piccole della nazione ma altrettanto importanti.

E' questo il senso di voler bene all'Italia ed è questo che l'Amministrazione Comunale vuole promuovere nel borgo e nei luoghi di cultura che si possono scoprire visitando il piccolo centro Medievale culla dei Montefeltro.

Arroccato su un imponente masso invalicabile, il Centro Storico di San Leo si sviluppa tutt’intorno a Piazza Dante e sulla quale si affacciano la Pieve, il più antico monumento religioso del Montefeltro, e il Duomo dedicato al Santo Patrono Leone.

In posizione dominante rispetto all’abitato, sorge la Fortezza Rinascimentale, il cui percorso di visita si snoda fra interessanti mostre di armi, armature, la vita militare nel medioevo, l’alchimista Cagliostro, celle dei famosi reclusi e oscure fortificazioni, oltre ad un panorama che non ha eguali.

Domenica 3 Giugno all'interno della Fortezza, visibile con orario continuato dalle 9.00 alle 18.30, l’offerta culturale e turistica di San Leo si arricchisce ulteriormente grazie alla passeggiata disegnata. Una visita guidata per tutta la famiglia alla scoperta dei suoi tanti scorci e delle sue suggestive prospettive. Tra una sala e l’altra i visitatori potranno misurare le loro abilità artistiche in una passeggiata “disegnata” e realizzare la loro opera dedicata a San Leo in un vero atelier di pittura.

Per informazioni: Ufficio Turistico di San Leo, Tel. 0541/926967, info@sanleo2000.it, www.san-leo.it.