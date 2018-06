Santarcangelo Calcio, la Berretti sconfitta a Salò 3-1 nell'andata dei quarti. Martedì 5 il ritorno al Mazzola

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:47 - 02 Giugno 2018

E’ andata male al Santarcangelo nel primo round dei quarti di finale del campionato Berretti. A Salò la Feralpisalò si è imposta col punteggio di 3-1, un risultato bugiardo per quanto si è visto in campo. I padroni di casa hanno sfruttato al meglio un paio di incertezze della squadra gialloblù. Ora nel ritorno i gialloblu dovranno vincere 2-0, col 3-1 si andrà ai supplementari (previsti anche i rigori). Col 2-1 passerà il Feralpi-

La partita viene sbloccata dal Salò al 27': un tiro in area in mischia di Pasotti si insacca sul primo palo. La Feralpisalò contiene la squadra di Fusi che gioca bene, con possesso e accelerazioni. In avvio di ripresa il Santarcangelo pareggia con Speroni che trova l'incrocio su un cross messo fuori dalla difesa verdeblu. La gioia dei romagnoli dura davvero poco: è Moraschi a segnare il 2-1 dopo due minuti, il suo tiro trova una deviazione e si insacca. Al 34’ il tris del nuovo entrato Tanghetti che sfrutta un diagonale vincente.

Il secondo round in calendario martedì 5 giugno alle ore 15.30 allo stadio Valentino Mazzola.



IL TABELLINO DEL MATCH

FERALPISALÒ: Valtorta, Piazza, Lirli (44' st Bonometti), Faccioli, Bacchin, Kwarteng, Kopani (35' st Turlini), Hergheligiu, Moraschi (28' st Fyshku), Bertoli (28' st Tanghetti), Pasotti. A disp.: Sellitto, Bosetti, Chimini, Poliani, Bertini, Fontana, Russo. All. Zenoni

SANTARCANGELO: Battistini, Miori (28' st Ghiggini), Greco, Fuchi, Guglielmi, Giacobbi, Peroni, Fusi, Arrondini (33' st Gessaroli), Scarponi, Pigozzi (40' st Zanini). A disp: Forti, Di Gennaro, Alvisi, Morri, Angelini, Marchini, Bellettini, Guarino, Crescentini. All. Fusi

RETl: 27' Pasotti (F), 2' st Scarponi (S), 4' st Moraschi (F), 34' st Tanghetti (F)