Basket Promozione, la Stella si gioca domenica la serie D nello spareggio col Castiglione Murri

| 19:01 - 02 Giugno 2018

La Polisportiva Stella Rimini disputerà domenica 3 giugno a Bertinoro la finale del campionato di basket di Promozione che dà diritto alla squadra vincente di disputare il campionato di serie D nella prossima stagione sportiva (palla a due alle ore 19).

La Stella si presenta all'appuntamento finale forte di una stagione quasi perfetta, con un bilancio di 26 vittorie e una sola sconfitta, subita per mano dei Villanova Basket Tigers durante l'avvincente serie playoff di semifinale, vinta dai riminesi 2-1 dopo tre partite equilibrate e ricche di emozioni. L'avversario da battere è il Castiglione Murri di Bologna, una squadra giovane che ha nella solida difesa e nell'attacco collettivo i suoi punti di forza. Purtroppo non saranno della partita Michele Amadori e Matteo Del Turco, rispettivamente play e pivot titolari, a causa dei recenti infortuni.

Il coach Roberto Casoli può comunque contare su una squadra di assoluto valore, fortemente determinata a cancellare la cocente eliminazione dai playoff dello scorso anno e a regalarsi una serie D che manca alla Polisportiva Stella da oltre 10 anni.

Si gioca nella palestra Polivalente in via Colombarione 375. La società chiama a raccolta tutti i tifosi per sostenere i giocatori (e amici) riminesi aiutandoli a far diventare realtà un sogno cullato da due anni.