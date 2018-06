Rimini, controlli nelle zone della movida estiva: cento persone identificate e un pusher arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:18 - 02 Giugno 2018

Proseguono a Rimini i controlli delle forze dell'ordine finalizzati a prevenire e a contrastare fenomeni di degrado urbano, reati contro la persona ed il patrimonio, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti. Con l'arrivo di numerosi turisti, la Polizia ha monitorato in particolar modo due luoghi della movida, il lungomare Tintori e piazzale Fellini, controllando e identificando oltre 100 persone tra venerdì sera e notte. Un 21enne del Gambia è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. Notato dalla pattuglia e preso alle strette, ha masticato qualcosa che aveva in bocca, per poi getterla tra le siepi, assieme a due involucri in cellophane di colore nero. Si trattava di decine di grammi di marijuana, ritrovate proprio grazie al fiuto dei cani anti-droga Barack e Iago. L’attività della Questura non ha tralasciato inoltre la stazione ferroviaria e soprattutto i parchi e le aree verdi della città: i controlli hanno permesso infatti di sequestrare all’interno del Parco Fabbri oltre 50 grammi di grammi di sostanza stupefacente nascosta tra le siepi e gli alberi. E sempre marijuana è la droga trovata in possesso di un giovane rumeno, segnalato in Prefetura come assuntore di stupefacenti.