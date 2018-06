Saludecio, torna il mercatino dell'usato. Gli organizzatori: 'potreste fare l'affare migliore della vostra vita'

Attualità

Saludecio

| 12:14 - 02 Giugno 2018

Scambia, compra e vendi con la "Domenica del Riuso". Tutte le domeniche a partire dal 3 giugno fino al 26 agosto a Saludecio si svolgerà il mercatino del riuso, nell'ombreggiato e fresco viale Dei Tigli dalle 8,30 alle 19. Ad organizzarlo, con il patrocinio del Comune di Saludecio, è l'associazione culturale e spirituale Santo Amato Ronconi. Con il Mercatino del riuso, "ti liberi di cose che non ti servono più, divertendoti e guadagnando. Visita il mercatino del riuso, potresti trovare ciò che ti serve facendo l'affare della tua vita". La partecipazione al mercatino con la propria bancarella tutte le domeniche è gratuita per i collezionisti privati, è necessaria solo l'iscrizione all'associazione (al costo di 10 euro). Per maggiori informazioni è possibile contattare il Comune al numero 0541 869719.

Per l'occasione domenica sarà visitabile il santuario di Santo Amato Ronconi nella chiesa di San Biagio, inoltre saranno visitabili gratuitamente l'annesso museo del Santo Amato e quello dedicato a Garibaldi nelle sale della sede municipale. Anche la chiesa seicentesca dei Girolomini sarà aperta al pubblico. Per i visitatori infine sulle facciate degli edifici lungo le vie del borgo storico è possibile ammirare una cinquantina di murale dedicati all'Ottocento.