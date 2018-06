Tennis: 'Memorial Piraccini', De Sio, Fiorini e Renzi nel tabellone finale. Trofeo Wind: Perotti, Matteini, Vagnini in semifinale

Sport

12:11 - 02 Giugno 2018

Siamo ormai al tabellone finale nel torneo nazionale di 4° categoria maschile del Circolo Tennis Casalboni, il 13° memorial “Luciano Piraccini”. Entrano nel tabellone principale, tra gli altri, Luca De Sio (Ct Cicconetti), Michele Fiorini (Gt Ruvazzurra) e Nicola Renzi (Ct Up Tennis). Turno di qualificazione: Luca De Sio (4.2, n.4)-Luca Mingarelli (Nc) 6-3, 0-6, 10-5, Michele Fiorini (4.2, n.5)-Cristian Campidelli (Nc) 6-2, 6-1, Davide Pullini (4.2, n.11)-Marco Mazza (4.6) 4-6, 6-4, 10-5, Nicola Renzi (4.2, n.12)-Stefano Bersani (4.3) 6-1, 6-2. Passano anche Matteo Macchia (4.2, n.14) e Mattia Toni (Nc).

AL CT CICCONETTI PROSEGUE IL TROFEO WIND Siamo alle battute finali, sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, per il torneo giovanile trofeo “Wind”, tappa di categoria A del circuito regionale. Nell’Under 14 maschile tre giocatori del Cicconetti sono approdati in semifinale, Massimiliano Perotti, Pietro Matteini e Pietro Vagnini, semifinale anche per un’altra giocatrice locale, Sara Carbone nell’Under 14 femminile. Under 10 maschile, quarti: Luca Butti-Luca Lorenzi 7-6, 3-6, 10-8, Michele Diversi-Edoardo Pozzi 6-1, 6-0, Emanuele Ascani-Federico Baldinini 5-7, 6-0, 7-0. Under 12 maschile, quarti: Giacomo Ercolani (n.1)-Gioele Marconi 6-3, 6-2, Francesco Serafini (n.4)-Pietro Briganti 6-2, 7-5, Alberto Maria Mami-Francesco Passerini (n.3) 6-4, 6-4. Under 14 maschile, quarti: Perotti (n.1)-Tommaso Bonarota 7-6, 6-2, Vagnini (n.4)-Thomas Del Bianco 6-3, 5-7, 10-4, Leonardo Rombaldoni (n.3)-Edoardo Vanni 6-2, 0-6, 10-6, Matteini (n.2)-Alessandro Manco 6-2, 6-0. Under 10 femminile, quarti: Sofia Cilibic-Nicole Di Marco 6-2, 6-3. Under 14 femminile, quarti: Sofia Romualdi (n.4)-Castellucci 6-2, 6-2, Greta Garbugli (n.3)-Ilaria Muccioli 6-3, 6-0, Carbone (n.2)-Francesca Giorgi 6-0, 6-0.