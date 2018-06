Calcio Terza, i Delfini infilano la doppietta: dopo la promozione ecco la Coppa Provincia di Rimini

Sport

Rimini

| 12:09 - 02 Giugno 2018



Dopo aver trionfato in campionato di Terza categoria (iscritti nuovamente dopo un periodo di stop), i Delfini Rimini (nella foto dalla pagina fb) hanno alzato anche la Coppa di Terza categoria. In finale al Romeo Neri la squadra di Oscar Muratori si è imposta sul San Bartolo Gabicce per 5-1. Le reti sono state di: Cappiello (2), Gualtieri, Muratori, Balducci e Mastrangelo per gli avversari. Ora il San Bartolo è la prima squadra in graduatoria per i ripescaggio, al secondo posto c'è il Pennabilli che ha vinto i playoff.



Durante l’intervallo premiato dal presidente della FIGC di Rimini Domenico Magrini ha premiato le squadre squadre che hanno vinto i campinati provinciali e quelli giovanili. Il Tropical Coriano si è aggiudicato la Coppa Juniores a spese del San Lorenzo.