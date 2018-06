Dtm a Misano, è Gianna Nannini la star che si esibirà nel paddock il 25 agosto

Eventi

Misano Adriatico

02 Giugno 2018

Sarà Gianna Nannini, grande star della musica italiana e internazionale, la protagonista del concerto che arricchirà un weekend automobilistico che si preannuncia straordinario a Misano World Circuit con il weekend dedicato al DTM, dal 24 al 26 agosto 2018.



“E con grande piacere – il commento di Gianna Nannini - che ho accolto la proposta di cantare in un palcoscenico affascinante come quello del circuito di Misano così ricco di passione e adrenalina. Ho avuto modo di vedere lo spirito del DTM. Ci divertiremo insieme. Vi aspetto a Misano”.



Pochi giorni fa l’annuncio della partecipazione in pista di Alex Zanardi, ora il concerto di Gianna Nannini, che anticiperà con la sua voce inconfondibile la gara prevista in notturna sabato 25 agosto.

Il concerto è infatti in programma alle 20.30 e terminerà alle 22.00. Alle 22.30 semaforo verde per la gara, la prima in assoluto in notturna per lo storico campionato DTM.

Gianna Nannini è legata all’evento da una particolarità: dal 1993 al 1996 suo fratello, Alessandro Nannini, ha gareggiato in 90 gare DTM con l’Alfa Romeo, vincendone 14.



L’artista senese è fra le star musicali più amate in Germania e il suo ultimo tour in terra tedesca ha visto il sold out in tutte le dieci tappe. E’ stata pianificata una massiccia campagna promozionale in Germania, con l’obiettivo di attirare appassionati tedeschi con le loro famiglie, in un periodo estivo tradizionalmente destinato alle vacanze. Il DTM in Germania ha un grande seguito, con una media di 80.000 spettatori ad ogni gara.



Da ricordare la facilità di raggiungere la Riviera in quel periodo, grazie all’accordo stipulato da APT Emilia-Romagna e Destinazione Romagna con Deutche Bahn per una linea ferroviaria Monaco – Rimini attiva dal 1° giugno al 9 settembre.



Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo dell’Emila Romagna: “Un evento come il DTM, è un media a tutti gli effetti. Oltre che accreditare ulteriormente il Misano World Circuit come hub internazionale per le due e le quattro ruote, aggiunge senz’altro appeal e prestigio alla Motor Valley, brand turistico strategico per promuovere il territorio nel mondo”.



Andrea Gnassi, presidente di Destinazione Romagna: La Riviera di Rimini non è ‘solo’ la capitale delle vacanze. E’ molto di più. E’ punto di riferimento internazionale dell’accoglienza in ogni sua articolazione. E ricopre questa leadership con la forza della propria natura. Non per niente questo evento si inserisce in quella che, dalla storia al prodotto turistico, si chiama ‘terra dei motori’ o ‘Motor Valley’. La capacità di andare oltre l’evento, amplificandone eco, diffusione e potenzialità è l’altra nostra caratteristica. Abbiamo dentro di noi quel lato baldanzoso che ci porta ad allargare i confini di ogni cosa che facciamo. E così dal ‘semplice’ (si fa per dire…) e straordinario DTM è nato un nuovo e più grande evento, pantografandone la cornice spettacolare. Una gemma in una estate da vera capitale del turismo.



Stefano Giannini, Sindaco di Misano Adriatico: “Quando un mese fa siamo andati a promuovere la tappa del DTM a Hockenheim, ci siamo resi conto delle grandi potenzialità che questo evento voluto dal Misano World Circuit può rappresentare per il nostro territorio. Un target fortemente legato alle famiglie e ai giovani. La scelta di organizzare un concerto con un nome di forte impatto sul mercato tedesco come è quello di Gianna Nannini voluta dall’organizzatore e sposata dal circuito, Apt Servizi e naturalmente dal Comune è stata dunque quella di far diventare la tappa del DTM a Misano, un vero e proprio prodotto turistico con focus sul mercato tedesco”.



Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica Spa: “La crescita degli eventi è accompagnata e favorita anche dagli investimenti sulla struttura. L'ampliamento del paddock, l'ammodernamento dei servizi e l'innovazione tecnologica, insieme ai lavori di miglioramento della viabilità intorno al il circuito sono stati fondamentali per poter ospitare anche un evento così complesso. Ci piace pensare ad un marco Simoncelli sempre più rock!”



Andrea Albani, Managing Director Misano World Circuit: Con l’annuncio della partecipazione di Zanardi e del concerto di una rock star come Gianna Nannini ha preso corpo un evento straordinario, frutto della sinergia virtuosa saldatasi sul territorio e che sta generando progetti di rilievo internazionale. Ad Hockeneim, insieme a Gerhard Berger, avevamo progettato questo scenario e oltre al carisma mondiale di Zanardi, l’artista italiana è una attrazione fenomenale anche per i tedeschi.

Per MWC sarà una gran bella sfida: il DTM arriva a due settimane dalla MotoGP e sotto il profilo organizzativo sono due eventi che chiedono grande impegno. Ma saremo pronti ad offrire un altro grande spettacolo nel cuore della Motor Valley.



SABATO 25 IL BIGLIETTO DA 20 EURO COMPRENDE CONCERTO GIANNA NANNINI E GARA IN NOTTURNA

In occasione dell’apertura delle vendite, biglietti speciali scontati del 20% sino al 30 giugno. L’ingresso per la giornata di sabato, comprensivo di gara, concerto e accesso al prestigioso paddock, a partire da 20 euro, per l’intero weekend prezzi da 31.20 euro. I biglietti sono disponibili online al link www.dtm.com/tickets