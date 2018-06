Rimini: sgomberato il parcheggio della nuova questura, via le carovane di nomadi

Attualità

Rimini

| 10:59 - 02 Giugno 2018

Polizia Municipale e Anthea sono intervenuti nel primo pomeriggio di venerdì all’interno del parcheggio di via Bassi, area privata a ridosso della nuova questura, dove da giorni stazionavano alcune carovane di nomadi. Oltre ad allontanare le carovane presenti – tra cui due camper lasciati in sosta di cittadini stranieri residenti sul territorio che si sono spostati dopo essere stati avvisati telefonicamente e una roulotte abitata da una riminese - l’intervento della Polizia Municipale ha consentito di recuperare una roulotte in stato di abbandono, che è stata quindi prelevata per il conferimento. Il personale di Anthea ha poi provveduto a bloccare l’accesso al parcheggio con il posizionamento di new jersey di cemento. Non sarà però l’unico intervento: nei prossimi giorni all’ingresso del parcheggio sarà installato anche un varco limitatore in altezza della sagoma dei veicoli, al fine di scongiurare nuovi accessi e insediamenti non consentiti. “Un ringraziamento al personale della Polizia Municipale per essere intervenuta insieme ad Anthea non appena è stato possibile – è il commento dell’Amministrazione Comunale – In questi giorni l’impegno del Corpo congiuntamente alle forze dell’ordine è stato massimo; continueremo a vigilare affinché certe situazioni non si ripetano”.