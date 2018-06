Da Tenco a Chopin, ‘La Canzone Perfetta’ di Morgan incanta Riccione. INTERVISTA

Attualità

Riccione

| 10:27 - 02 Giugno 2018

E’ riuscito a creare un’atmosfera intima e raccolta nonostante Piazzale Ceccarini fosse gremito: ha incantato il pubblico Morgan venerdì sera con lo spettacolo “La canzone Perfetta”, live in anteprima assoluta per i Dig Festival, in corso a Riccione fino a domenica.

Si è decisamente fatto perdonare l’ora abbondante di ritardo, pare a causa del traffico, con due ore intense di musica e parole, a metà tra un concerto e una lezione

Perché Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, sa com’è fatta una canzone, e con questo spettacolo ne traccia e condivide la geometria minima. Si tratta di un’indagine sulla formula della canzone, attraverso i suoi esempi più luminosi e di una raccolta di consigli pratici.



Da Tenco a Ciampi, da Chopin a Fossati, “La canzone perfetta” è un excursus tra brani nuovi, vecchi, che si intrecciano, che si aprono, che si trasformano, da classici a pop e riescono ad emozionare. Una nuova strada quindi per Morgan, un’esperienza che lo coinvolge sia da artista che da colto esperto e tecnico di musica in tutte le sue sfaccettature, e questo percorso è partito da Riccione.



Intervista a Morgan di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso