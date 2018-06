Basket femminile, l'Happy Basket U16 piega la Fortitudo e va in finale nel Trofeo Emilia-Romagna

Sport

Rimini

| 01:51 - 02 Giugno 2018

Forte del +18 conquistato nella gara di andata, la RenAuto U16 di coach Paolo Rossi non sbaglia il colpo del K.O., fa sua anche la partita di ritorno (52-44) e conquista la finale del Trofeo Emilia Romagna. Dopo un paio di minuti in cui entrambe le squadre non segnano, l'Happy si sblocca e comincia poco a poco a scavare un margine importante: +7, 16-9, a fine primo quarto e +17, 35-18, all'intervallo, un margine che, sommato a quello della partita di lunedì, regala un secondo tempo in tutta sicurezza.

La Fortitudo prova ad invertire l'inerzia nella terza frazione, ma è solo una fiammata, perché la RenAuto tiene saldamente in mano il bandolo della matassa e vola in finale dove sfiderà il Centro Edile Valtarese.

"Le ragazze sono entrate in campo molto determinate - spiega l'assistente allenatrice Cecilia Ferri -, hanno fatto un gran gioco di squadra che ci ha permesso di prendere il sopravvento e, soprattutto, non hanno concesso nulla in difesa, limitando le loro giocatrici migliori".

Le date delle due gare che assegneranno il Trofeo non sono ancora note, ma, come ben dimostrato dalla semifinale, la Renauto è pronta alla sfida.

HAPPY BASKET-Fortitudo 52-44 (16-9; 19-9; 7-15; 10-11)

HAPPY BASKET: La Forgia 10, Pignieri 16, Poplawska Li., Poplawska La. 6, Alessi 2, Poggi 2, Mecozzi 7, Martinini 3, Amzovska, Comini 2, Tiraferri 4, Del Fabbro. All. Rossi.