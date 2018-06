Baseball, i Pirati dominati anche in gara2: al Falchi l'UnipolSai passa per 11-0. Pessima prova di Duran

Sport

Rimini

| 01:35 - 02 Giugno 2018

Il Rimini Baseball incassa il primo sweep stagionale dall’Unipolsai Bologna perdendo malamente anche gara2 con un netto 11-0: un successo che consente alla squadra biancoblù di restare sola al comando dopo la fine del girone d’andata. Allo Stadio Falchi è andata in scena una gara senza storia fin dalle prime battute dove il partente riminese Duran ha incassato ben tre fuoricampo in due riprese di gioco (due di Mazzanti e uno di Garcia) per 9 punti totali. Poi al quarto inning i padroni di casa galvanizzati da una grande serata offensiva producono il decimo punto a basi piene sulla palla mancata di Cit (Hernandez in pedana). L’ultimo acuto da segnalare è il quarto fuoricampo colpito dall’ex Flores che fissa il punteggio al sesto inning per 11-0 in favore della squadra bolognese.

Un weekend completamente da dimenticare per la formazione riminese che ha disputato due gare veramente brutte sotto tutti i punti di vista. In più ci mettiamo le pesanti assenze dell’esterno Garbella e del rilievo Marquez (influenzato) più la beffa dell’uscita anticipata in gara2 dell’interno Noguera (pallinata sul piede da valutare) la frittata è ben presto fatta. Insomma i Pirati devono leccarsi le ferite e ricaricare le energie mentali e fisiche in vista dell’impegno europeo che può essere l’occasione giusta per il riscatto. Se in gara1 la difesa neroarancio è stata fallosa e imprecisa, in gara2 la pessima prova di Duran e la grande serata offensiva dell’UnipolSai ha spento sul nascere qualsiasi speranza di rimonta dei Pirati mai in partita in questo fine settimana molto complicato.

La prossima settimana per i Pirati sarà tempo di trasferta in terra olandese per l’European Cup che si disputerà a Rotterdam. Gli uomini di Ceccaroli sono inseriti nel Girone A insieme ai campioni di Francia del Rouen, agli scudettati tedeschi dell’Heidenheim e agli olandesi di Amsterdam.



Gara 2 (7°inning)



Rimini Baseball 0

UnipolSai Bologna 11



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/2) (Zappone 2b 0/2), Romero ed (2/2) (Llewellyn ed 0/1), Angulo dh (0/3), Ustariz 1b (0/3), Celli ec (1/2), Batista es (0/2, foto Bassani), Bassani 3b (0/2), Cit r (0/2), Di Fabio int (0/

UNIPOLSAI BOLOGNA: Nosti ed (0/2) (Dobboletta ec 0/1), Moesquit ed (2/4), Flores 3b (2/4), Marval r/1b (2/3), Mazzanti 1b (3/3) (Grimaudo r 0/1), Lampe es (0/3), Garcia int (1/2), Vaglio 2b (0/3), Agretti dh (0/2).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 000 000 0 = 0 bv 3 e 0

UnipolSai Bologna 360 101 X = 11 bv 10 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

Duran (L) rl 1.2 bvc 7 bb 2 so 3 pgl 9

Hernandez rl 3.1 bvc 2 bb 1 so 0 pgl 0

Morellini rl 1.0 bvc 1 bb 1 so 2 pgl 1



Rivero (i) rl 4.0 bvc 2 bb 0 so 6 pgl 0

Crepaldi rl 1.0 bvc 1 bb 0 so 1 pgl 0

Cicatello rl 0.2 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0

Pugliese rl 0.1 bvc 0 bb 0 so 0 pgl 0

Pizziconi (W) rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0

NOTE Fuoricampi di Mazzanti 2 (da 2 punti al 1°inning e da 2 punti al 2°inning), Garcia (da 1 punto al 2°inning) e Flores (da 1 punto al 6°inning). Doppi di Romero e Moesquit.