Bimbo sbuca sulla strada e viene investito da un Suv, grave incidente a Maciano di Pennabilli

Cronaca

Pennabilli

| 21:10 - 01 Giugno 2018

Un bimbo di cinque anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 in Alta Valmarecchia, in località Monticello di Maciano. Il piccolo paziente ha urtato contro un suv della Ford ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo i primi soccorsi prestati dal personale della croce Verde di Novafeltria. Il conducente del Suv, un 45enne dell'Alta Valmarecchia, stava percorrendo la via Monticello in direzione monte-mare, per ricongiungersi con la Strada Provinciale 258 Marecchiese. Dalle prime ricostruzioni pare che il bimbo sia sbucato improvvisamente sulla stradina, ma l'automobilista è riuscito ad evitare l'investimento. Purtroppo però il piccolo è stato toccato dalla fiancata della vettura ed è caduto con violenza sull'asfalto, riportando un trauma cranico e una ferita sulla fronte. Sul posto per i rilievi i Carabinieri.