Rimini Calcio, c'è il ravennate Candido Farneti in pole position per il ruolo di direttore generale

Sport

Rimini

| 20:43 - 01 Giugno 2018



In queste ore il Rimini sta definendo le conferme dei giocatori della scorsa stagione. Dalla prossima settimana il direttore sportivo Pietro Tamai si metterà al lavoro per formare la nuova rosa mentre l’amministratore delegato Tiziano Fabbri e il presidente Giorgio Grassi dovranno definire la figura del direttore generale. In pole position c’era Luca Stambazzi, il quale alla fine ha deciso di restare al Santarcangelo Calcio.

Uno dei petali della rosa che si sta sfogliando è Candido Farneti, 66 anni (a sinistra nella foto del sito Ravenna&Dintorni.it). La notizia rimbalza in queste ore da Ravenna, la sua città. L’interessato conferma di aver avuto un colloquio con la società biancorossa (prima della fine del campionato sono stati interpellati tra gli altri Paolo Bravo e Alfio Pelliccioni che resterà a Monopoli).

Farneti è una figura nota nel mondo del calcio romagnolo: nelle ultime tre stagioni è stato direttore organizzativo Ravenna, in precedenza responsabile del settore giovanile della Giacomense, collaboratore tecnico della Federcalcio sammarinese, poi dell'Imolese e del Castel San Pietro. Ha anche il patentino di allenatore Master Uefa Pro: prima dell’ esperienza dirigenziale ha lavorato nei settori giovanili di Bologna, Forlì e Ravenna ed è stato presidente degli allenatori della Romagna.

La fumata bianca (in lizza ci sono altri candidati) è attesa per la prossima settimana.

Stefano Ferri