Miss ciclismo, in lizza la riminese Lucia Mazzotti: 'Rispetto alle altre donne le cicliste hanno una marcia in più'

Sport

Rimini

| 07:46 - 03 Giugno 2018

In lizza per il titolo di Miss Ciclismo, concorso nazionale riservato alle ragazze che utilizzano la bicicletta, c'è anche la riminese Lucia Mazzotti, 22 anni. Lucia è in sella a una bici dall'età di 8 anni: una passione che ha coltivato da sola, infatti in famiglia lo sport principe era il calcio. Oggi la situazione è cambiata: è stata lei ad aver trascinato i fratelli Antonio, Davide e Lorenzo in sella alla bicicletta. E l'idea è di partecipare tutti assieme all'edizione 2019 della Nove Colli. Chissà se i Mazzotti si metteranno in competizione tra loro. Di sicuro Lucia, fulgido esempio di determinazione, darà a tutti e tre filo da torcere. Ha un sito personale dedicato al ciclismo, si chiama "Veni vidi ride", qui scrive i dieci motivi per cui le cicliste hanno una marcia in più rispetto alle altre donne: "Sono più intuitive e dinamiche", "Le curve non mancano", "La domenica mattina non ti portano all’Ikea!". Lucia ha le idee chiare e lo capiamo in questa chiacchierata: "Con la bicicletta non c'è panchina", scherza, alludendo al fatto che nel calcio spesso si è costretti a guardare i compagni giocare dalla panchina. "Quando sono in bici trovo una pace e una libertà che non sono riuscita a trovare con altri sport, come il nuoto e la danza", confida Lucia, una ragazza molto sportiva e tenace. Tra le sue mete preferite, quando è in sella alla bici da corsa, c'è la panoramica di Fiorenzuola. Quando inforca la mountain bike, sceglie invece gli scenari verdi dell'Alta Valmarecchia o del Carpegna. Studentessa di economia del turismo a Rimini, ha il sogno di prendere in gestione un ristorante ("Mi piace cucinare, ho fatto anche delle stagioni in albergo come cameriera e aiuto cuoco") e di sicuro farà strada anche nel lavoro: perché una ciclista sa affrontare i percorsi più difficili e non si spaventa di fronte alla difficoltà.





Lucia Mazzotti è la miss n. 38 in gara. Per votarla clicca QUI sul sito di Miss ciclismo.