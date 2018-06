Stato Sociale a Santarcangelo, la band rivelazione di Sanremo protagonista di un monologo su Tondelli e Calvino

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 17:47 - 01 Giugno 2018

Dopo il successo di Sanremo, il gruppo rivelazione "Lo Stato Sociale" arriva a Santarcangelo per il We Reading Festival. Appuntamento Domenica 3 Giugno al Teatro del Supercinema di Santarcangelo (inizialmente l'evento era previsto al Lavatoio, ma poi si è scelto il più capiente Supercinema). Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti de Lo Stato Sociale porteranno in scena un doppio monologo sulle parole di Pier Vittorio Tondelli e Italo Calvino intitolato “Tondelli Vs Calvino - Libertini Invisibili” (dalla fusione dei due libri Altri Libertini di Tondelli e Le Città Invisibili di Calvino).

La serata proseguirà al vicino Borgo Est con l’afteshow a cura del collettivo A’ La Plage con il live di Tegu.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Santarcangelo, il main sponsor del Credito Cooperativo Romagnolo, lo sponsor di Eataly e Romagna Iniziative ed è organizzato dall’ associazione cesenate Ishmael & The Elephant.

Reading 21:00 - Aftershow: 23:00 - Ingresso libero