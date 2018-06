A RiminiWellness Elia Viviani, grande protagonista al Giro d'Italia: 'sorpreso dall'accoglienza'

Attualità

Rimini

| 17:34 - 01 Giugno 2018

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport oggi pomeriggio a RiminiWellness. L'ex velinaMaddalena Corvaglia, alle prese con una produzione televisiva, ha frequentato corsi, incontrato persone, dato dimostrazione di grande forma fisica, tenendo testa a tutti gli allievi allo spazio Xenios.



Poi tutti in attesa di Elia Viviani, lo sprinter dominatore del Giro d'Italia con quattro volate vinte. Accolto da una marea di fans allo spazio Technogym, ha posato anche con la maglia ciclamino vinta al Giro.

"Prima volta per me a RiminiWellness e sinceramente non immaginavo una accoglienza simile. Ne avevo sentito parlare, è incredibile vedere tanta gente e tutta in movimento. Io corro in bicicletta, ma tutti gli sport vanno valorizzati. E bello qui vedere tante discipline. Fare movimento è decisivo, previene malattie e aiuta a scaricare lo stress".



Fans del fitness scatenati per la presenza di Massimo Alparone, ospite di Whey Cream, nel novembre scorso argento a Mr. Olimpia Fitness 2018. Alparone è stato anche Mister Universo Fitness nel 2016 e nel mondo della cultura fisica ha un seguito straordinario.