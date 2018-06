Rimini Calcio, il portiere Scotti firma il rinnovo. Attese anche altre importanti conferme

Sport

| 17:30 - 01 Giugno 2018

Il Rimini ufficializza la conferma del portiere Francesco Scotti. L'estremo difensore classe '83 è uno dei punti di forza della formazione biancorossa (nella sua carriera 178 presenze tra campionato e post season) e ricopre anche il ruolo di capitano.

LA NOTA DEL RIMINI: per la terza stagione consecutiva il Rimini e Francesco Scotti si sono detti sì. In data odierna, infatti, l’estremo difensore e la società biancorossa hanno raggiunto un accordo anche per la stagione 2018-19. Nel prossimo campionato, quello del ritorno della maglia a scacchi tra i professionisti, il Rimini potrà contare ancora una volta sul proprio capitano.

ALTRI RINNOVI IN ARRIVO: Andrea Brighi, Buonaventura, Montanari e Simoncelli sono i giocatori "over" in procinto di firmare il rinnovo del contratto. Scotti e Brighi, come giocatori "bandiera", si unirebbero ai 14 "over" che ogni società può iscrivere in lista, dando un ampio margine al ds Tamai sul calciomercato. Il Rimini cerca un paio di difensori (Sirignano-Ferrani), un esterno sinistro (Rossi e Fabbri), uno-due centrocampisti (c'è anche l'idea Di Santantonio) e un attaccante.