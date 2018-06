Valpharma di Pennabilli, buona partecipazione al voto per l'elezione dei rappresentanti sindacali

Attualità

Pennabilli

| 16:02 - 01 Giugno 2018

Si sono tenute nei giorni scorsi le elezioni dei rappresentanti sindacali del personale della Valpharma di Pennabilli, una delle eccellenze industriali del territorio riminese. Nonostante la crisi che ha colpito l'economia, l'azienda ha aumentato di 20 unità il personale negli ultimi tre anni. Ad esprimere il voto è stato il 73,8% degli aventi diritto, 144 lavoratori su 195. La Filctem Cgil è stato il sindacato più votato con 84 voti (58,7%).





“Il futuro dell’attività produttiva dell’azienda – dichiara la Cgil in una nota – a partire dall’ammodernamento degli impianti, è uno dei punti di attenzione del programma elettorale presentato dai candidati RSU della lista Filctem Cgil che, tra gli altri, ha tra i propri obiettivi da contrattare con l’azienda anche l’impegno costante sulla salute e sicurezza, la stabilizzazione dei contratti a termine e di somministrazione, attraverso uno specifico accordo collettivo aziendale, l’utilizzo del fondo di solidarietà T.R.I.S., per attivare i prepensionamenti agevolati e i ricambi generazionali”.







"L’impegno quotidiano che come Femca Cisl mettiamo nei posti di lavoro e la ricerca dei candidati migliori, ci hanno portato ai risultati raggiunti, ed evidenziano e consolidano un ruolo di rappresentanza importante che, oltre a riempirci di soddisfazione, ci investe di sempre maggiore responsabilità nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno accordato la fiducia ai nostri Delegati che sono ora chiamati a un ancora più grande impegno", scrive la Femca Cisl in una nota. Il sindacato ha ottenuto l'elezione di due rappresentanti, due come la Filctem Cgil.