Basket, per gli Angels week end di fuoco: sabato gara1 di finale playoff, domenica finale U16 Elite col Riccione

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:00 - 01 Giugno 2018



Il week end alle porte è molto importnate per la società Angels Santarcangelo. La Dulca, infatti, sabato sera alle ore 21 affronta in gara1 di finale playoff il Novellara. Il ritorno è fissato per mercoledì 6 giugno alle ore 21 in terra reggiANA. Novellara.. Per eventuale gara3 si ritornerà al PalaSGR sabato 9 giugno alle ore 21.

Per la sfida di domani sera tutti i giocatori sono disponibili e vogliosi di vincere davanti al proprio pubblico: il calore del PalaSGR ha fatto la differenza nello spareggio decisivo contro Rebasket in Gara3 della semifinale.

In stagione regolare gli scontri Dulca Santarcangelo – Novellara sono finiti nel seguente modo: Santarcangelo ha perso in casa 65-76 all’andata e ha vinto a Novellara 55-79 grazie anche all’apporto del neoacquisto di marzo Luca Pesaresi.



UNDER 16 Domenica 3 giugno la finale Under 16 Elite tra Angels Santarcangelo e Basket Riccione si giochera alla palestra Carim di Rimini alle ore 19.30.