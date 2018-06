Riccione, l'Assessore Caldari premia il gruppo sportivo Salza dei Vigili dl Fuoco di Torino

Attualità

Riccione

| 15:18 - 01 Giugno 2018

In occasione dei Campionati italiani di salvamento FIN - prove oceaniche che si svolgono in questi giorni a Riccione, questa mattina l'assessore al turismo e sport Stefano Caldari ha premiato il gruppo sportivo G.Salza dei Vigili del Fuoco di Torino che, a partire dagli anni '80, partecipa ad eventi e gare natatorie in programma nella Perla Verde scegliendo ogni volta di soggiornare presso l'Hotel Sole.

Quelli che un tempo erano esordienti sono diventati oggi gli attuali responsabili ed allenatori della squadra.