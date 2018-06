Santarcangelo, presentata l'app turistica: percorsi tematici per i turisti, alla scoperta della città

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:02 - 01 Giugno 2018

Si è svolta nel pomeriggio di giovedì 31 maggio al Lavatoio la presentazione di “Santarcangelo Open Air Museum”, l’app turistica basata sulla la tecnologia dei beacon che accompagnerà i visitatori in percorsi tematici alla scoperta della città.

Il sindaco Alice Parma e l’assessore al Turismo e Sviluppo economico, Paola Donini, hanno illustrato nel corso dell’incontro caratteristiche e potenzialità dell’applicazione, in particolare: la traduzione in 6 lingue oltre all’italiano (inglese, tedesco, spagnolo, francese, cinese e russo), la possibilità di scegliere percorsi accessibili e di collegare monumenti, luoghi e patrimoni storico-culturali della città in circuiti tematici – poeti dialettali, conventi, bellezze architettoniche, ecc. – che daranno al visitatore il senso di trovarsi in un museo all’aria aperta.



All’incontro erano presenti anche i ragazzi del liceo linguistico Valgimigli e dell’Istituto Belluzzi-Da Vinci, che hanno partecipato alla realizzazione dell’applicazione mobile, curando la sezione “teen2teen” scegliendo e traducendo i contenuti dedicati ai più giovani.



“Santarcangelo Open Air Museum è il frutto di un anno di lavoro altamente professionale – afferma l’assessore Donini – portato avanti insieme agli studenti grazie al percorso di formazione scuola-lavoro. La sua realizzazione ha richiesto una complessa attività di ricerca sia per quanto riguarda i contenuti, sia per la programmazione del software. Per questo ringrazio tutti gli studenti coinvolti nel progetto e i professori che li hanno accompagnati in questo percorso: Barbara Rossi, Lidia Buongiorno, Lorenza Angelini e Paolo Pietrangolini. Ringrazio infine Remo Vigorelli che ha prestato la voce all’audioguida, diventando così la voce ufficiale di Santarcangelo”.