Si presenta in Questura per chiedere protezione come profuga. Magrebina arrestata: era latitante

Cronaca

Rimini

| 14:57 - 01 Giugno 2018

Si presenta all'ufficio immigrazione della Questura di Rimini, pur avendo una condanna pendente a 4 anni e 10 mesi di reclusione. E' quanto accaduto venerdì mattina a una 43enne magrebina, presentatasi agli sportelli dell'ufficio immigrazione per chiedere informazioni in ordine alla possibilità di richiedere protezione internazionale. La donna, di fatto dimorante in provincia di Pesaro Urbino, ha forse pensato che sarebbe bastato rivolgersi presso un'altra Questura, per evitare guai. Ma dagli accertamenti è spuntata fuori la condanna per spaccio: quattro anni e dieci mesi di reclusione da scontare a seguito di condanna definitiva. La 43enne si trova ora reclusa in carcere a Forlì.