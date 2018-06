Alvaro Soler la stella della Notte Rosa a Rimini: ecco il programma completo. Torna il Radio Bruno Estate

Eventi

Rimini

| 14:16 - 01 Giugno 2018

La Notte Rosa ha fatto 13. E anche questa volta vince il premio di evento più straordinario, popolare e contagioso dell’intera estate italiana. Sarà Alvaro Soler, il cantante spagnolo più amato in Italia, ad aprire ufficialmente, venerdì 6 luglio dalla spiaggia di Rimini, la 13a Notte Rosa, che diffonderà la sua atmosfera di festa in tutta la Romagna e nel nord delle Marche all’insegna del claim “pink your life“, vivi in rosa.





A dar vita al Capodanno dell’Estate Italiana ci saranno quest’anno, assieme al vincitore di 16 dischi di platino in Italia, tanti vip della musica, dalla terza classificata a Sanremo 2018, Annalisa, a Nina Zilli, da Giusy Ferreri a Ron, dal trio Maria Antonietta-Paola Turci-Noemi alla leggenda Shel Shapiro, passando per Edoardo Bennato accompagnato dagli archi del Quartetto Flegreo, i Gemelli DiVersi, il dj set di Andrea Delogu ed Ema Stokholma in diretta su Rai Radio 2 Caterpillar AM, lo special rock party di Virgin Radio con Dj Ringo e Andrea Rock e il concertone di Radio Bruno Estate. Quest’anno la grande festa della Notte Rosa coinvolgerà anche i borghi e paesi dell’entroterra romagnolo, che illumineranno di rosa i loro monumenti, rocche e castelli.





Notte Rosa 2018: il programma di venerdì 6 luglio





Da nord a sud, tanti appuntamenti per la serata inaugurale della 13a Notte Rosa. A Lido degli Scacchi (Fe), Nina Zilli salirà sul palco allestito in Piazzale Sagano per un imperdibile concerto pieno della grinta ed energia che caratterizzano la rocker piacentina, in giro per l’Italia con il suo Il Modern Art Tour (ore 22.30). Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna ospita il Marina Love Parade, show colorato e festoso all’insegna dell’anticonformismo, con dj set e animazione a cura di Muccassassina by Marina Flower (ore 21). A Cesenatico (Fc) Piazza Costa risuonerà delle voci degli artisti che si susseguiranno sul palco di Radio Bruno Estate (dalle 21), mentre ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare (Fc) Ron rende omaggio a Lucio Dalla con una serata tra musica, aneddoti e ricordi legati al celebre cantautore bolognese (ore 21.30) e nella vicina San Mauro Mare spazio all’hip hop italiano dei Gemelli DiVersi (Parco Stefano Campana, ore 21.30). I più piccoli saranno i protagonisti venerdì sera a Bellaria-Igea Marina, con La Notte Rosa dei Bambini, dove ogni angolo della città si colorerà con artisti di strada, trampoli, percussioni, parate, teatro, musica, burattini e corsi per i più piccoli per diventare pompiere per un giorno, mentre per tutti i fan di Alvaro Soler, appuntamento dalle 22 sulla spiaggia libera di Piazzale Boscovich a Rimini, dove l’artista proporrà, tra gli altri, il suo nuovo singolo “La Cintura“, nella top 3 della classifica singoli e nella top 10 dei brani più ascoltati in radio e su Spotify Italia. A Riccione, dopo il concerto in spiaggia all’alba di Francesco De Leo, la festa proseguirà in Piazzale Roma, con il Gran Galà del Sole – International Gymnastic Festival, la più grande kermesse di ginnastica del Mediterraneo, seguita, dopo lo spettacolo di fuochi d’artificio in spiaggia, dal dj set di Andrea Delogu ed Ema Stokholma in diretta su Rai Radio 2 Caterpillar AM. Al Parco Mare Nord a Misano Adriatico dalle 21 si fa festa con i dj di Virgin Radio e il loro Rock Party in occasione della tappa del Mondiale Superbike al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, con Dj Ringo e il talk show con i piloti della Superbike e, a seguire, i live di Andrea Rock e del chitarrista Giuseppe Scarpato con i suoi Hillside Power Trio. In Piazza Primo Maggio a Cattolica la finalista di Sanremo 2018 con il suo “Il mondo prima di te”, Annalisa, terrà una tappa del suo Bye Bye Live tour (ore 22.00). L’anima del rock si fonderà con le melodie degli archi in Piazzale della Libertà, a Pesaro, con l’esibizione di Edoardo Bennato, che porta alla Notte Rosa il suo originale progetto di concerto speciale rossiniano accompagnato dai quattro componenti del Quartetto Flegreo (ore 22.00).





La grande festa della Notte Rosa continua sabato 7 luglio

Il sabato della Notte Rosa inizia all’alba in spiaggia. Sull’arenile di Riminiterme (ore 5.00), il pianista e compositore Remo Anzovino, uno dei massimi esponenti della musica strumentale italiana, presenterà il suo progetto solista Nocturne, album che vede la collaborazione di numerosi artisti internazionali con i loro originali strumenti musicali. Appuntamento al sorgere del sole anche alla spiaggia centrale di San Mauro Mare (Bagno Sergio e Neri), con il concerto Viaggio nella Canzone Italiana d’Autore del Nicoletta Fabbri Quartet, capitanato da Nicoletta Fabbri, cantante del Maestro Nicola Piovani, che porterà il pubblico a spasso attraverso la musica italiana d’autore, con un raffinato omaggio alla grande Mina e a Federico Fellini attraverso le musiche scritte per i suoi film. Appuntamento in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, con il synth pop anni ’80 del duo Sam & Stenn (ore 21), seguito dal groove esplosivo dei Soul System, vincitori dell’edizione 2016 di X Factor 2016. Ci si sposta a Cervia (Ra), con lo specchio d’acqua del canale dei Magazzini del Sale a incresparsi sulle evoluzioni in hydrofly dello spettacolo Waterfly 2.0 by Racing Show, tra giochi di luci, laser e ologrammi (dalle 21 alle 24), mentre nella vicina Milano Marittima, domenica 8 (ore 21.30) l’appuntamento sarà alla spiaggia libera di via Spalato, con proiezione di un film su water screen (cinema sull’acqua). Evento da non perdere per i fan del “Blasco” nazionale ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare (Fc), con il viaggio musicale carico di rock, adrenalina ed emozioni attraverso le più belle canzoni di Vasco della tribute band dei Roxy Bar (ore 21.30), mentre nel Piazzale della Capitaneria di Porto a Igea Marina salirà sul palco Giusy Ferreri con la sua grinta unica (ore 22.00). E’ il rock al femminile il protagonista in Piazzale Roma a Riccione, con Rai Radio 2 on Tour che presenta Maria Antonietta, Paola Turci e Noemi in concerto, presentate da Andrea Delogu ed Ema Stokholma (ore 22.00). Appuntamento per i nostalgici a Cattolica, in Piazza Mercato, con lo spettacolo “Quasi una leggenda” di Shel Shapiro, che racconta la sua carriera artistica lunga più di cinquant’anni (ore 22.00).





Aspettando la Notte Rosa, tra musica dal vivo e cinema d'autore

A Rimini e Riccione sono tanti gli appuntamenti che anticiperanno il lungo weekend di festa della Notte Rosa. La “Perla Verde“ accoglie dal 1° luglio oltre cinquemila ginnasti provenienti da 20 nazioni per il Festival del Sole - International Gymnastic Festival, con centoventi ore di spettacolo dal vivo in 6 arene allestite sul lungomare. Sempre a Riccione, dal 2 al 5 luglio al Palazzo dei Congressi si tengono le Giornate Estive di Cinema di Ciné, giunte alla VI edizione, con prime visioni, anteprime esclusive, happening e red carpet e i due appuntamenti “off“ di Cinemax e Cinecamp: cinema all’aperto, talk show, mostre e per i più piccoli un camp in collaborazione con il Festival di Giffoni. A Rimini un monumento del turismo nazionale, nonchè simbolo dell’immaginario cinematografico, il Grand Hotel caro a Fellini, festeggerà giovedì 5 luglio i suoi 110 anni di vita, con un‘indimenticabile serata di gala. Sempre a Rimini la musica sarà protagonista incontrastata da sabato 30 giugno, con la settima Molo Street Parade sul portocanale: i più famosi dj d’Europa e i pescatori locali si uniscono per servire sui loro “piatti”, a migliaia di persone, musica e sardoncini. Appuntamento con il jazz più sofisticato mercoledì 4 luglio alla Corte degli Agostiniani, nell’ambito della rassegna Percuotere la Mente, con Flavio Boltro & la Jazz Orchestra a riproporre, in una versione inedita, i classici di Miles Davis, da "So what” a “All blues”, da “Round Midnight” a “Summertime” (concerto a pagamento, ore 21.15). Reduce da un tour invernale che ha fatto registrare 20 sold out nei palazzetti di tutta Italia, arriva a Rimini con la sua contagiosa energia Caparezza, che giovedì 5 luglio darà vita ad una travolgente serata al Rimini Park Rock (Park ovest Rimini Fiera, concerto a pagamento) esibendosi nei successi del suo recente album “Prisoner 709”.