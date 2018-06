RiminiWellness, la campionessa del volley Nadia Centoni annuncia il ritiro. Spettacolo con l'allenamento dell'esercito

Attualità

Rimini

| 13:49 - 01 Giugno 2018

Riparte da RiminiWellness il futuro di Nadia Centoni, campionessa del volley femminile con oltre 300 partite in nazionale, tre Olimpiadi e sette scudetti vinti in Francia. Oggi è arrivata in fiera con uno scopo preciso: “Ho deciso di smettere, dopo tanti anni di sacrifici e di grandi soddisfazioni. Ora devo costruirmi il futuro e lo sport è il mio mondo. Quindi, sono qui a RiminiWellness per vedere le tendenze, ciò che si muove in un mondo bellissimo e popolato di gente positiva. Tornerò a casa con tanti spunti e sono pronta a nuove sfide”.



TECNICHE DI ALLENAMENTO MILITARE Non passa inosservata a RiminiWellness la presenza dell’Esercito Militare, protagonisti in un’area affollata di appassionati che osservano le tecniche di allenamento in mimetica. “Quel che portiamo in fiera – spiegano le divise – è una sintesi delle azioni che le forze armate mettono in campo per la preparazione fisica e l’autodifesa personale”. Due i circuiti. Il primo riprende i dettami del Military Fitness, con un circuito per l’attività fisica che prevede l’utilizzo di tutto ciò che un campo militare mette a disposizione per essere usato come attrezzo. Oggetti di normale utilizzo quotidiano che diventano strumento utile alla preparazione fisica. Il secondo circuito mostra i metodi di allenamento al combattimento. E’ una nuova disciplina elaborata dall’Esercito con l’aiuto della Brigata Paracadutisti Folgore per addestrare i militari in azione nei casi non si può o non si vuole utilizzare l’arma. A RiminiWellness 30 militari mostrano l’attività, coordinati dal Comando Emilia-Romagna dell’Esercito.



ALIMENTAZIONE SANA E WELLNESS RiminiWellness dedica attenzione allo stile di alimentazione ideale per chi vive in movimento e cerca prodotti legati al benessere. Ogni giorno, sul palco dell’Agorà della hall Sud, si alternano ospiti e foodblogger, con degustazioni guidate e show cooking che vedono coinvolti anche noti chef. Michela Dessì ha proposto la preparazione di una colazione bio.e la foodblogger riminese Federica Gif ha presentato Power Food Balls, uno snack sano per gli amanti dello sport. Federica da anni tiene una rubrica su RAI Radio 2 in cui propone ricette sane all’insegna della stagionalità a "Miracolo Italiano”. I foodblogger, con decine di migliaia di follower, sono ormai una realtà di riferimento per coloro che cercano buoni consigli per l’alimentazione. Al FoodWell di RiminiWellness numerosi e famosi blogger: attesa ancheValeria Airoldi, che si definisce “paladina dello stile di vita sano”, e che aiuterà a scoprire il “lato wellness del food”, nel suo show cooking sul tema “Pasta e legumi in stile Fitfood” di domani.