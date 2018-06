Nuova pavimentazione vicino alla Chiesa S.Maria Ausiliatrice, i ringraziamenti di un lettore

Attualità

Rimini

| 13:31 - 01 Giugno 2018

Non solo situazioni di degrado o criticità. Il nostro numero whatsapp 347 880 9485 può essere usato anche per evidenziare cose positive legate alla città di Rimini. E' quello che fa un nostro lettore, in merito alla nuova pavimentazione della Chiesa S.Maria Ausiliatrice in viale Regina Elena. "Un ringraziamento al Comune e al personale addetto, finalmente la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice ha una pavimentazione degna del luogo", scrive.