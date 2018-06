Immondizia abbandonata e situazioni di degrado a Rimini, ecco alcune foto dei lettori

Attualità

Rimini

| 13:24 - 01 Giugno 2018

Continuano le testimonianze dei nostri lettori a casi di incivilità da parte di cittadini che abbandonano l'immondizia all'esterno dei cassonetti.

"Via Foglia, i nuovi cassonetti? Un vero disastro!", scrive un lettore, allegandoci due scatti (foto copertina e foto 1 gallery) che testimoniano l'abbandono di scatoloni di cartone e altri materiali di plastica lasciati a bordo dei due cassonetti per la raccolta specifica di questi materiali. Quasi una vera e propria discarica, a fianco dei cassonetti, è quella che immortala un altro lettore in via Longiano a Rimini, all'altezza del sottopassaggio ferroviario (foto 2 e 3 gallery).

Non è immondizia abbandonata, ma un vaso distrutto e lasciato al degrado quello che immortala un terzo lettore in via Roma (foto 4), chiedendo un intervento e anche l'installazione di qualche cestino porta rifiuti in più.