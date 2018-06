Basket, risultato eccezionale per i Dolphins Riccione: Under16 in finale regionale

Sport

12:53 - 01 Giugno 2018

Risultato di eccezionale valore per il settore giovanile dei Dolphins Basket Riccione. La squadra Under16 Elite, targata Berardi Unicongroup, ha conquistato la finale regionale. Un grande risultato per i baby riccionesi, considerata la caratura degli avversari che hanno partecipato ad un campionato che ha visto schierate tutte le migliori società emiliano-romagnole. Da sottolineare come il Basket Riccione fino a tre anni fa non avesse mai partecipato a campionati di questo livello e ora lo ha fatto unicamente con ragazzi riccionesi, mentre le giovanili di serie A hanno quasi esclusivamente ragazzi che vengono da fuori città o Paese.

Dopo aver battuto Ferrara nell’ultima gara di play-off grazie ad una prova maiuscola (66-70), i giovani riccionesi sfideranno (domenica 3 giugno alle ore 19:30 alla palestra Carim di Rimini) i pari età del Basket Santarcangelo nella finale che consegnerà il titolo regionale di categoria: un derby sentito, che dimostra l’ottimo livello raggiunto dal basket giovanile della nostra provincia. Si attende un folto pubblico di appassionati per un derby scoppiettante che regalerà mille emozioni.

Questa finale per i giovani di Riccione arriva al termine di una strepitosa serie di vittorie tra campionato e play off: i ragazzi guidati da Maurizio Ferro e Massimo Darderi raccolgono un risultato eccezionale sbaragliando molti club prestigiosi. Coach Maurizio Ferro spiega: “Volontà e determinazione, programmazione, talento, tanto lavoro e un gruppo unito e compatto: sono queste le caratteristiche che hanno dato spessore a questa impresa unica nel suo genere per Riccione che entra a pieno diritto nel basket che conta”. Per la finale si attende un folto pubblico di appassionati per un derby scoppiettante dalle mille emozioni.