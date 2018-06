Marignanese, si chiude una stagione di 'fatiche' e divertimento per i 200 bambini del settore giovanile

Sport

San Giovanni in Marignano

| 12:48 - 01 Giugno 2018

Si è chiusa giovedì 31 maggio con una spettacolare festa allo stadio che ha visto la partecipazione di 200 bambini e tanti genitori la stagione 2017/2018 del settore giovanile della Marignanese, una stagione di grandi numeri e ricca di soddisfazioni per i colori gialloblu.

In occasione della festa sono prima scese in campo tutte le 10 squadre con i rispettivi mister per giochi e partitelle, a seguire una grande merenda per tutti e l’arrivederci alla stagione 2018/2019 che si preannuncia con tante novità e ancora in crescita.

“Siamo orgogliosi di questa giornata – commenta il presidente Oscar Cervellieri – e vedere tanti bambini felici con le rispettive famiglie ci riempie di gioia e ci dà forza ed entusiasmo per portare avanti il nostro lavoro con i giovani”.

Il responsabile tecnico Matteo Ortalli prosegue: “In questo primo anno abbiamo posto le basi per un progetto più corposo che proseguiremo chiaramente nella prossima stagione; inseriremo nuove figure per curare ogni dettaglio in un’ottica di continuo miglioramento. Quest’anno è stato molto positivo e non possiamo che ringraziare tutti i mister e le famiglie che quotidianamente dedicano il proprio tempo a questo fantastico sport”.