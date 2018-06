Al circolo tennis Venustas di Igea Marina parte il trofeo del Gelso, 36 giocatrici in campo

Sport

Bellaria Igea Marina

01 Giugno 2018

Da sabato 2 giugno il Circolo Tennis Venustas di Igea Marina ospita il terzo torneo federale stagionale, il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile. Sono 36 le giocatrici al via in questo appuntamento che fa seguito al torneo nazionale Open femminile “Hotel Mexico” ed al torneo di 4° maschile. Tra queste le 4.1 Carolina Renzi, portacolori proprio del Ct Venustas, Paola Mordini, Paola Bianchi ed Alice Amadori e le 4.2 Donatella Piccinini, Frida Castellari, Bernadette Soriano, Martina Orsini, Giulia Sangiorgi, Francesca Stefanelli e Sabrina Pascucci. Notevole dunque il livello del torneo che terrà banco per tutta la prossima settimana.