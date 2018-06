Rimini, entra nella fase clou il torneo giovanile Wind al circolo Tennis Cicconetti

Sport

Rimini

| 12:39 - 01 Giugno 2018

Entra nella fase tecnicamente più interessante sui campi del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini il torneo nazionale giovanile trofeo “Wind”, tappa del circuito regionale. Questi gli ultimi risultati.

Nell’Under 14 maschile quarti per Alessandro Manco (Ct Cesenatico), Edoardo Vanni e Thomas Del Bianco del Tc Riccione, nell’Under 12 maschile semifinale per Francesco Serafini (Tc Riccione). Under 14 maschile, ottavi: Alessandro Manco-Matteo Mucciarella 6-2, 6-7, 10-6, Edoardo Vanni-Giovanni Fabiani 6-0, 6-0, Thomas Del Bianco-Jacopo Antonelli 4-6, 6-1, 10-4. Under 12 maschile, quarti: Francesco Serafini (n.4)-Pietro Briganti 6-2, 7-5.