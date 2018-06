Un viaggio in aereo tra personaggi surreali: ecco il nuovo spettacolo dell'Alternoteca

Eventi

San Giovanni in Marignano

| 12:37 - 01 Giugno 2018

"Cosa fai il primo week-end di Giugno, sei pronto a decollare?". Questa la singolare richiesta dell'Associazione Alternoteca, pronta a presentare “Quisquilie ad alta quota”: "siete tutti invitati a salire a bordo di un aereo insieme a undici surreali passeggeri, tre hostess sopra le righe, e due piloti che mai vorreste al comando del vostro volo!"





Lo spettacolo nasce dall’esperienza dell'ormai decennale Laboratorio teatrale a base alcomica di Alternoteca, che, anno dopo anno affina la costante ricerca di una comicità personale e non scontata, frutto del lavoro laboratoriale che precede il lavoro di messa in scena, fatto su ogni singolo attore e nel quale ogni partecipante riesce a dare il meglio di sé, sperimentando, creando e ricreando.





Testo e regia a cura dell'operatore teatrale Marco Cestonaro, che collabora da più di 8 anni con l'Associazione, e scenografie a cura di Michele Pensalfini, uno dei membri dell'Associazione stessa.





La proposta laboratoriale è finanziata e patrocinata dal Comune di San Giovanni in Marignano, quale proposta aggregativa per la promozione e la cultura dell'agio ed è in particolare rivolta ai giovani.





Lo spettacolo debutta venerdì 01 giugno al Teatro Massari di San Giovanni in Marignano, dive ha registrato il sold out a 2 settimane dalla prima. Ma nessun problema, ci sono altre due opportunità di vedere i ragazza:





Sabato 02 giugno, ore 21.00 al Teatro Cinema Astra di Misano

Domenica 03 giugno, ore 21.00 al Teatro Rosaspina di Montescudo





Alternoteca, con lo spettacolo tiene anche a rinnovare il suo impegno a favore del sociale: per il terzo anno consecutivo ha scelto di donare l'intero ricavato della serata di debutto dello spettacolo ad una realtà del territorio. Per il 2018 è stata scelta l'Associazione Davide Pacassoni, una realtà marigannese di Volontariato, coinvolta attivamente nel servizio ai ragazzi diversamente abili di San Giovanni e dintorni.





“ Ridere fa bene al cuore! - commenta divertita Ilaria Conti, la Presidente di Alternoteca - per questo siete tutti invitati al nostro spettacolo, 3 serate piacevoli! pronti al decollo: check-in dalle ore 20.30, decollo alle 21, verso destinazioni tutte da scoprire!"





"Anche in questa esperienza - commenta l'Assessore Michela Bertuccioli -, l'entusiasmo dei giovani che partecipano all'esperienza teatrale è davvero coinvolgente! Questo laboratorio è ormai diventato un appuntamento fisso per Alternoteca, ma anche per il Comune di San Giovanni, per cui non vediamo l'ora di vedere quali sorprese hanno in serbo quest'anno i giovani per noi".





Prenotazione consigliata.





mail: alternoteca@libero.it

fb: Alternoteca aps

cell: 339/6000253