Reggini si ferma nei locali 'top' della Riviera con il T-Roc Summer Tour 2018: si parte dal Ghetto 46

| 12:31 - 01 Giugno 2018

Si accendono i riflettori sull'estate in riviera e sui suoi locali, protagonisti del divertimento made in Romagna. Ed è lo stile di alcuni di questi, tra i più trendy, che si appresta a fare da palcoscenico al Summer Tour di T-Roc, il crossover ultimo nato della scuderia Volkswagen.





La personalità di quest'automobile, che coniuga l'aspetto forte e muscoloso dei SUV con il dinamismo tipico di un'utilitaria e che fin dal suo esordio si è distinta per la linea dinamica e giovane e i tratti decisi tipici dei modelli del gruppo, ha ispirato la Concessionaria Reggini nella scelta di un road show in linea con il suo carattere: 'Born confident', come recita il noto slogan.





Il T-ROC Summer tour, ai nastri di partenza il 2 giugno a Villa Verucchio presso il 'Ghetto Quarantasei', farà tappa in undici popolarissimi locali e stazionerà in occasione di due importanti manifestazioni fra Rimini, Riccione, Cattolica, Misano, Bellaria, Santarcangelo, Villa Verucchio e San Marino. Ad ogni appuntamento, fra musica, divertimento, cocktail e simpatici gadget, il pubblico potrà avere il piacere di ammirare da vicino e conoscere meglio T-ROC.





Ecco tutte le date:





Sabato 2 giugno – a Villa Verucchio, presso il 'Ghetto Quarantasei' dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 22.00

Venerdì 8 giugno – a Rimini, presso il 'Newport' dalle 18.00 alle 22.30

Domenica 10 giugno – a Rimini, presso il 'Barrumba' dalle 18.00 alle 22.00

Sabato 16 giugno – a Riccione, doppio appuntamento: presso il 'Pastrocchio' dalle 18.00 alle 20.00 e presso il 'Birrodromo' dalle 20.00 alle 22.30

Domenica 17 giugno – a Bellaria, presso il 'Cyber Cocktail Bar' dalle 17.30 alle 21.30

Venerdì 22 giugno – a San Marino, presso il '70's 80's Party' dalle 18.00 alle 23.00

Sabato 23 giugno – a Riccione, doppio appuntamento: presso il 'Flamingo Beach' dalle 17.00 alle 19.30 e presso l''Arena Beach' dalle 20.00 alle 22.30

Venerdì 29 giugno – a Cattolica, presso il 'Peledo' dalle 18.00 alle 22.00

Sabato 30 giugno – a Misano, presso il 'Baracchino' dalle 18.00 alle 22.00

Venerdì 3, sabato 4, domenica 5 agosto - Rimini Centro, in occasione della manifestazione 'Tiberio Music Festival'

Venerdì 10 e sabato 11 agosto – a Santarcangelo, in occasione della manifestazione 'Calici di Stelle' dalle 18.00 alle 23.00





Stay tuned! Il T Roc Summer Tour by Reggini sta per partire.